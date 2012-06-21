Держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен заявив, що на Росію потрібно чинити тиск. Кремль має виконувати свої міжнародні зобов'язання.

Про це він написав на своїй сторінці в соціальній мережі Twitter.

Блінкен закликав союзників США до консолідованої роботи по Росії.

"Нам потрібно працювати разом, щоб звертати увагу на поведінку Росії, залучати Росію до відповідальності за її дії і чинити тиск на Москву дотримуватися своїх міжнародних зобов'язань", – написав глава Держдепу.

У середині квітня 46-й президент США під час телефонної розмови з Володимиром Путіним запропонував йому провести особисту зустріч у третій країні.