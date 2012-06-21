У Мінекономіки пояснили, чи потрібно подавати окреме звернення для отримання допомоги від місцевих органів влади, чи достатньо заяви через “Дію”.

Окрім допомоги з Держбюджету (8000 грн), підприємці та наймані працівники можуть отримати додаткову допомогу з місцевого бюджету регіону, в разі потрапляння його до “червоної” зони.

Рішення про призначення цієї допомоги та її розмір приймають органи місцевого самоврядування. Детальну інформацію про таке рішення можна дізнатись безпосередньо у органів місцевого самоврядування регіону, в якому здійснюється діяльність.

Для отримання коштів від місцевих органів влади буде достатньо реєстрації в додатку “Дія”. Окрему заяву на цю допомогу подавати не потрібно.

Мінцифри у десятиденний строк після закінчення строку подання заяв формує та передає обласним, Київській та Севастопольській міським держадміністраціям, відповідним органам місцевого самоврядування, на території яких запроваджено обмежувальні протиепідемічні заходи, переліки застрахованих осіб для прийняття рішення щодо надання допомоги за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету.

Місцеві органи влади, керуючись наданою інформацією, складають власні списки тих, хто отримає допомогу з місцевих бюджетів. Вона надаватиметься з бюджету такої місцевої ради у встановленому нею розмірі.

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