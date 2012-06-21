Древні кури жили значно довше сучасних, бо вважалися священними птахами, а не продуктом харчування. Їх не розводили заради м'яса чи яєць.

До такого висновку прийшли британські археологи, проаналізувавши рештки стародавніх птахів. П’ять-шість тисяч років тому кури могли доживати до чотирирічного віку, тоді як сьогодні курчата живуть всього лише кількох тижнів.

Обчислити вік решток птахів складно, оскільки методи, використовувані для ссавців, такі як аналіз зрощування кісток або зносу зубів, недоступні. Дослідники розробили новий метод, що враховує розмір шпор, які розвиваються на ногах тільки дорослих птахів. Шпора, у міру росту, збільшується в розмірах, і її довжина по відношенню до довжини ноги може бути використана для оцінки віку птаха.

З 123 проаналізованих археологами кісток стародавніх курей понад 50% належали птахам у віці старше двох років і близько 25% були трирічними. На більшості курячих кісток не було виявлено жодних ознак бійки. Скелети птахів були цілими, тобто птахи були поховані, а не викинуті з іншими харчовими відходами.

Археологи зробили висновок, що курей, що жили в Британії з Залізного століття до нового часу, розводили для ритуальних жертвоприношень або півнячих боїв.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур'єра»