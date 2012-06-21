Кабмін планує ввести нульовий ПДВ на внутрішні авіарейси. Міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив у програмі "Зворотний зв'язок" на каналі "Україна 24", що тепер авіаквитки всередині країни коштуватимуть майже як квитки на потяг.

"Це гарний поштовх для розвитку внутрішніх авіаперевезень, тоді вартість авіаподорожі буде більш конкурентною, ніж зараз. Це точно стимулюватиме й внутрішній туризм, і в цілому авіацію, враховуючи, що у нас дуже багато країн з червоною зоною обмеження. Це, зокрема, й можливість для наших перевізників на цей період міняти свою географію.

Квиток буде несуттєво дорожчий, ніж квиток на залізничних перевезеннях або у порівнянні з автомобільними перевезеннями. І це буде великою перевагою, кроком вперед для того, щоб люди, зокрема, вибирали більше авіацію для внутрішніх перевезень. А напрямки будь-які. У нас аеропорт "Херсон" починає працювати, приймати внутрішні та міжнародні рейси, аеропорт "Одеса" працює, "Київ", "Львів", "Запоріжжя". Дуже багато напрямків, за якими можна буде подорожувати", — сказав він.