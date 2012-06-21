Місце на політ у космос із засновником компанії Amazon Джеффом Безосом продали на аукціоні за 28 мільйонів доларів. Торги були проведені космічною організацією Blue Origin.

«Продано людині з номером 107 за 28 мільйонів доларів», – оголосив наприкінці торгів аукціоніст.

Наразі не уточнюється, у кого буде шанс полетіти на орбіту із засновником Amazon і його братом. Передбачається, що ім'я щасливчика, що отримав можливість відправитися в космос на New Shepard оголосять через кілька тижнів.

Також скоро планують назвати «четвертого і останнього» члена екіпажу космічної місії.

До цього Blue Origin розпочала онлайн-аукціон з розіграшу одного пасажирського місця на борту багаторазового суборбітального корабля New Shepard, політ якого запланований на 20 липня.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»