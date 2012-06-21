У Міжнародний день захисту дітей 1 червня в галереї «Ужгород» відкрито виставку робіт ХV обласного дитячо-юнацького конкурсу образотворчого мистецтва «Легенди Карпат».

Карпатський чи не найзагадковіший, наймальовничіший, багатий заповідними місцями регіон в Україні. Закономірно, що і темою творів конкурсу юних художників було обрано «Екологія Карпат». До конкурсу долучилися 34 школи мистецтв Закарпаття, які репрезентували понад 200 робіт.

На відкритті виставки директор обласного організаційно-методичного центру культури заслужений працівник культури України Ганна Дрогальчук подякувала учасникам, вчителям шкіл мистецтв за їхню плідну працю. За співпрацю з учнями висловила вдячність голові Закарпатської організації Національної спілки художників України, народному художникові України Борисові Кузьмі.

Кандидат мистецтвознавства, доцент Закарпатської академії мистецтв Роман Пилип відзначив високу професійність виконання та глибину й зрілість думки учасників. «Щиро вражений роботами дітей, рівень майстерності яких помітно зріс порівняно з минулим роком, — сказав він. — Через це складно було обирати переможців».

У кожній із трьох номінацій, а саме «Графіка», «Живопис» і «Скульптура та декоративно-прикладне мистецтво», визначено переможців у категоріях A, B, С, D. Переможців нагороджено дипломами лауреатів. Їхні імена оголосила кандидат педагогічних наук, доцент Закарпатської академії мистецтв Аліна Волощук. Вона подякувала обласному центру культури за організаційно-методичну роботу, яку проводить з учнями шкіл уже 15 років.

Святковий настрій присутнім створив чудовий концерт зразкового вокального ансамблю «Перлинка» Ужгородського центру дозвілля будинку культури, яким керує Марія Мудранинець.

Володимир МИШАНИЧ

для «Урядового кур’єра»