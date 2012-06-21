Країни Великої сімки (G7) домовилися надати 2,3 мільярда доз вакцин від коронавірусу бідним державам протягом 2022 року. Німеччина при цьому надасть 350 мільйонів доз вакцини.

Про це на полях саміту G7 повідомила німецька канцлерка Анґела Меркель (Angela Merkel), інформує dpa у неділю, 13 червня, передає DW.

Крім того, протягом наступних місяців G7 співпрацюватиме з приватним сектором, країнами Великої двадцятки та іншими державами, щоб надати ще більше доз вакцин. Про це йдеться у комюніке зустрічі лідерів країн G7, передає агенція Reuters у неділю, 13 червня.

"Ми працюватимемо разом з приватним сектором, G20 та іншими країнами, щоб збільшити цей внесок протягом наступних місяців", – йдеться у підсумковому документі лідерів G7.