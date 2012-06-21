Лідери країн Великої сімки закликали Росію прибрати російські збройні сили зі східного кордону України і з окупованого Криму.

Про це йдеться в спільному комюніке за підсумками саміту G7 у Великій Британії, передає Укрінформ.

«Ми закликаємо Росію знизити напруженість і діяти у відповідності зі своїми міжнародними зобов'язаннями, і вивести російські війська та техніку, розміщені на східному кордоні України і на Кримському півострові», – йдеться у заяві.

Лідери семи країн також підтвердили свою підтримку «незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах».

G7 також закликала Росію і підтримувані нею збройні формування на тимчасово окупованих територіях України «до конструктивного діалогу (в рамках Мінських угод - ред.) і прийняття зобов'язань про припинення вогню».