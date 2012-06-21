Уже ні для кого не є секретом, що жир в організмі людини пов'язаний з низкою несприятливих наслідків для здоров'я, включаючи підвищений ризик серцевих захворювань, діабету 2 типу та проблем із диханням. Останнє дослідження виявило інтригуючий зв'язок між жировими відкладеннями і людським мозком.
Дослідження проводилося серед 500 тисяч добровольців у період з 2006 по 2010 рік. Завершивши дослідження, вчені виявили, що у людей, які мають більш високий індекс маси тіла (перевищує 30 кг на квадратний метр), а також з більш високим відношенням талії до стегон, був нижчий обсяг сірої речовини в мозку у порівнянні з худішими особами. Цей ефект залишався домінантним навіть після того, як дослідники врахували інші чинники, які можуть впливати на обсяг мозку, включаючи вік, період куріння, освіту, фізичну активність та історію психічних захворювань.
За словами професора медицини в Лафбурге Марка Хамера, розгляд як індексу маси тіла (ІМТ), так і співвідношення талії і стегон прояснює, яку роль можуть відігравати різні види тілесного жирута впливати на мозок. ІМТ є загальним показником жиру в організмі, але, оскільки він враховує вагу в порівнянні з ростом, більш високі люди і люди з більшою м'язовою масою можуть мати більш високі показники, навіть якщо вони худі. Ці дослідження підтверджують переваги збереження стрункості: не тільки для зниження ризику серцево-судинних захворювань, але і для підтримки здоров'я мозку.
Хамер зазначає, що отримані вченими дані, вказують на те, як фізична активність може збільшити вміст сірої речовини, припускаючи, що фізичні вправи можуть бути засобом протидії деяким негативним впливам, які ожиріння може накласти на організм та мозок.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»