На Закарпатті всеукраїнська акція «Майбутнє лісу в твоїх руках», яку вже далеко не вперше проводять на своїх територіях державні лісові господарства, перейшла екватор. Немає жодного лісогосподарського підрозділу, де б не висаджували сіянці за участі штатних працівників чи силами найнятих за трудовими договорами. До надважливої справи долучаються юні помічники — члени шкільних лісництв, активісти природоохорони, звичайні громадяни. На сьогодні лісовідновлення здійснено на понад 1000 гектарів.
Разом із працівниками держпідприємства «Великоберезнянський лісгосп» на зрубаних ділянках висаджували ліс учні старших класів Лютянської ЗОШ І—ІІІ ступенів, що на Великоберезнянщині. Заліснювали площі стійкою до хвороб породою ялиця біла (Abies alba).
Разом з лісівниками і школярами до роботи стали керівники органів місцевого самоврядування, прибулі з Ужгорода працівники Закарпатського обласного управління лісового і мисливського господарства, керівники державних природоохоронних структур, підприємці. Відгукнулися на лісотворну акцію митці, серед яких народний художник України Василь Свалявчик.
— Сіянці, поки що маленькі й слабкі, а через кілька десятиліть стануть могутніми деревами, і новий ліс на цьому місці даруватиме радість усім гостям, а нам, художникам, ще й натхнення, — зауважив митець. — Примножувати зелену скарбницю краю — потрібний і благородний задум. Цим повертаємо борг природі, в якої вчимося не лише брати, а й давати.
Після кількагодинної напруженої праці директор лісгоспу Ольга Олень щиро подякувала насамперед юним помічникам за сумлінність, вручивши їм пам’ятні подарунки.
Під час акції «Майбутнє лісу в твоїх руках» закарпатські держпідприємства посадять сіянці різних порід на площі 2244 гектари. Цього року площу лісовідновлення зменшать порівняно з минулим майже на 20%, оскільки, за словами начальника обласного галузевого управління Валерія Мурги, торік у лісгоспах значно зменшено суцільні вирубування.