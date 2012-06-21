Робочу поїздку Дніпропетровщиною Президент Володимир Зеленський розпочав із Кривого Рогу, куди прибув першим рейсом авіакомпанії WindRose. Відтепер такі рейси літаків авіакомпанії стануть регулярними. Це відбувається в межах розвитку аеропортів і авіасполучення. На місці Президент ознайомився з перебігом реконструкції міжнародного аеропорту Кривого Рогу. Відновлення летовища, збудованого 1978-го, планують завершити до кінця 2022 року. Після завершення робіт летовище зможе обслуговувати 400 пасажирів на годину.

Ознайомився Президент із перебігом реконструкції стадіону «Металург» у Кривому Розі, яка відбувається в межах програми «Велике будівництво». Роботи розпочато в січні 2021 року, а завершити реконструкцію мають восени 2022-го. Триває реконструкція стадіону «Спартак» площею 1700 кв. м, де базується дитячо-юнацька спортивна школа ФК «Кривбас». Завершити роботи планують у листопаді цього року.

А в обласному центрі під головуванням Президента відбулося засідання Палати регіонів Конгресу місцевих і регіональних влад.