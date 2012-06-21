Василь БЕДЗІР
«Урядовий кур’єр»
На околиці села Сторожниця, розташованому на українсько-словацькому прикордонні в Закарпатській області, наряд охоронців державних рубежів помітив безпілотник, який рухався у бік сусідньої країни. Окрім самого факту переміщення літаючого апарату в бік кордону, підозру викликали причеплені до корпусу пакунки. Ще через кілька хвилин той самий апарат повертався вже назад...
За сигналом було піднято групу швидкого реагування відділу «Ужгород». Охоронці рубежів перекрили всі під’їзні шляхи імовірного місцезнаходження правопорушників. Водночас відбувалася перевірка транспортних засобів поблизу району польотів безпілотника.
Вже за годину пошуки принесли результат: на околиці Сторожниці вдалося затримати легковий автомобіль «Ауді» з іноземними номерами, в салоні якого перебували четверо. В авто знайшли два пакунки, запаковані в поліетилен, а в них — 140 пачок цигарок без акцизних марок.
Чоловіків затримали для встановлення їхніх осіб та оформлення протоколів про правопорушення. Їх притягнули до адміністративної відповідальності за ст.202 КУпАП «Порушення прикордонного режиму, режиму в пунктах пропуску через державний кордон України або режимних правил у контрольних пунктах в’їзду — виїзду».
Поряд із цим, до слідчого управління фінансових розслідувань ГУДФС України в Закарпатській області спрямовано документи про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого ст. 204 ККУ «Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів». Автомобіль «Ауді», квадракоптер і тютюнові вироби вилучені до рішення суду. Яким буде остаточний вирок «повітряним» контрабандистам — вирішить суд.