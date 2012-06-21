Про це повідомили дослідники з Брістольського університету. Поки що це найтриваліший випадок захворювання. Докладні дані вчені нададуть на липневому Європейському конгресі клінічної мікробіології та інфекційних захворювань, поки ж вони розповіли про пацієнта британському виданню Evening Standard.

72-річний Девід Сміт з Брістоля заразився COVID-19 в березні 2020 року. У 2019 році він завершив курс хіміотерапії, яка знадобилася йому через лейкемію. Імунітет Сміта, очевидно, все ще був занадто слабкий – коронавірус протримався в його організмі 10 місяців.

У квітні він потрапив до лікарні, пізніше був виписаний, але самопочуття не поліпшувалося. Після цього його забирали в лікарню ще кілька разів. Лікарі припустили, що Сміт заразився повторно, але генетичний аналіз вірусу показав, що це все та ж інфекція.

Сміту ставало гірше, то краще, у нього не було апетиту, він схуд з 117 до 63 кг, часом тижнями не вставав з ліжка і чекав смерті. Він переконався, що у дружини є доступ до необхідних документів і банківських кодів, позбувся старих речей і попрощався з близькими.

Вилікувати Сміта вдалося за допомогою введення експериментального препарату - комбінації касірівімаба і імдевімаба, моноклональних антитіл, які зв'язуються c різними ділянками білкових шипів SARS-CoV-2, не даючи вірусу проникати в нові клітини. Аналогічним чином лікували колишнього президента США Дональда Трампа.

Покращення наступили протягом декількох тижнів. Сміт поступово набирався сил, зміг ходити і піклуватися про себе сам. Коли через 45 днів після початку терапії він нарешті отримав негативний тест, вони з дружиною відкрили на честь цього пляшку шампанського.

Сміту вдалося повернутися до нормального життя. Він відвідує близьких, їздить за покупками і вчить внучку водити машину.

Лікарі, які працювали зі Смітом, закликають використовувати моноклональні антитіла для лікування й інших пацієнтів. Довге перебування в організмі пацієнта дозволяє вірусу мутувати, і своєчасне позбавлення від інфекції скорочує ризики появи нових штамів.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»