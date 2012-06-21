Литва готова допомогти Україні в питанні вакцинації проти коронавірусної інфекції COVID-19 і надати вакцину, зокрема, для жителів Донбасу, повідомила глава Сейму Литви Вікторія Чміліте-Нільсен.

"Ми не обійшли стороною тему COVID-19 і вакцинації. Я запевнила, що ми також долучимося до вакцинації в Україні. Дуже символічно, але ми хочемо, щоб ця вакцина допомогла в районах Донбасу", – сказала Чміліте-Нільсен на спільному брифінгу з головою Верховної Ради Дмитром Разумковим у середу.

Разумков, у свою чергу, подякував спікеру литовського Сейму за позицію Литви щодо територіальної цілісності та обороноздатності України, за допомогу, яку Україна отримує "і в плані гуманітарної допомоги, і в плані вакцинації, і в плані інших спільних напрацювань", які існують між парламентами України й Литви та групами дружби обох держав.

"У наших країн спільна позиція на різних міжнародних майданчиках: ПАРЄ, ОБСЄ, НАТО, ООН і багато інших, де навіть якщо немає України, то ми бачимо підтримку з боку Литви. Є важливі питання, в яких ми відчуваємо допомогу в досягненні спільних цілей, - це і співпраця у рамках Європейського Союзу, і в рамках НАТО, реалізація тих завдань, які стоять перед українським парламентом і Україною загалом", – сказав голова Верховної Ради.

