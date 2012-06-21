Влада Литви вирішила виділити 200 тисяч доз вакцини проти COVID-19 країнам «Східного партнерства» Європейського союзу, і щонайменше 100 тисяч доз цієї допомоги призначатимуться Україні.

Про це повідомив 14 травня міністр закордонних справ Литви Ґабріелюс Ландсберґіс, передає Радіо Свобода.

«Сьогодні ми маємо можливість продемонструвати литовську солідарність. Особливо хотів би наголосити на ситуації в Україні. Країна одночасно має два виклики: пандемію та військову агресію Кремля. Процес вакцинації в країнах Європейського союзу відбувається швидко і безперешкодно, але ми не в безпеці, поки не будуть у безпеці і наші сусіди», – наголосив литовський міністр.

За його словами, до вересня 2021 року Литва планує виділити 100 тисяч доз Україні, 15 тисяч доз Грузії та 11 тисяч доз Молдові, а питання розподілу решти доз буде розглянуте найближчим часом.

«Ми сподіваємося, що інші країни-члени ЄС наслідують приклад Литви», – додав Ґабріелюс Ландсберґіс.