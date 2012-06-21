У горах півночі Італії з печери-сховища часів Першої світової війни вчені дістали велику кількість артефактів. Печера розташована на горі Скорлуццо, на висоті понад три тисячі метрів, неподалік відомого перевалу Стельвіо. За словами італійського історика університету міста Бергамо Стефано Моросіні, у печері проживало зо два десятки австрійських солдатів, які належали до так званого Альпійського корпусу — формування гірських військ збройних сил німецької імперії часів Першої світової війни.

Місцеві жителі давно знали про існування потаємної печери. Проте вчені змогли потрапити до неї лише нещодавно, коли довкола печери почав танути льодовик. Усередині серед інших предметів вони знайшли залишки їжі, посуд і одяг, виготовлений зі шкур тварин. Ці знахідки свідчать, що повсякденне життя солдатів було дуже складне й тривало в екстремальних природних умовах. Адже зимова температура в цих місцях може сягати мінус 40 градусів за Цельсієм. «Солдатам доводилося виживати, стерегтися сходження лавин і водночас боротися із супротивником», — розповів в інтерв’ю CNN Стефано Моросіні.

«Ці артефакти, немов машина часу, переносять нас у суворі умови життя солдатів часів Першої світової війни», — сказав вчений і додав, що з поступовим таненням льоду його команді вдається діставати з печери нові речі. Загалом із-під землі було піднято близько 300 предметів, серед яких солом’яні матраци, монети, шоломи, боєприпаси та газети. Ці експонати становитимуть частину виставки, яка відкриється наприкінці 2022 року в музеї Першої світової війни в містечку Борміо на півночі Італії.