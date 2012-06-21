Велика Британія поводиться як ворожа держава щодо громадян ЄС, які намагаються в’їхати до країни цілком легально, повідомляє видання Guardian. Газета зібрала свідчення людей, які постраждали від несправедливих дій британських прикордонників на пунктах в’їзду, і дійшла висновку, що силовики й правоохоронці Великої Британії не розуміють точного змісту правил перетину кордону для громадян ЄС, бо ці правила написано плутано й незрозуміло.

Громадянина Німеччини, який надає послуги у галузі ІТ-консалтингу, було затримано в лондонському аеропорту Хітроу, незважаючи на те, що він на законних підставах проживав у Великій Британії, мав безстроковий дозвіл на проживання і перебував у процесі очікування британського громадянства. Втім, британські прикордонники примудрилися не пустити його до країни. «Я плачу у Великій Британії великі податки, роблю внесок у британську економіку, маю там власність. Лондон — моє улюблене місто, але я не маю документів, які могли б довести, що я маю право там залишитися», — обурився німець, який був змушений повернутися до Німеччини.

Британський уряд відхилив пропозицію видати громадянам ЄС картку на проживання. Хоча теоретично можливість отримати посвідку на постійне проживання для громадян країн-членів ЄС і Швейцарії існує. Це означає, що особа має право жити, працювати й залишатися на островах безстроково. Це також означає, що її власник може отримати доступ до державних коштів (наприклад, пільг), а через 12 місяців подати заявку на отримання британського громадянства. Та це лише у теорії. Випадки, коли громадян ЄС, які до брекзіту постійно проживали та працювали у Великій Британії, зупиняють британські прикордонники, стали масовими.

Депутатка парламенту від партії лейбористів Гіларі Бенн пояснює, що така доля може спікати кожного з 4,9 мільйона громадян ЄС, які нині проживають у Великій Британії зі статусом осідлості, але хто вирішив з’їздити на батьківщину й повернутися. «Мене турбують повідомлення про такі інциденти. Міністерство внутрішніх справ має переконатися, що всі співробітники прикордонних військ добре розуміють застосування нових правил, бо громадяни ЄС — наші друзі та сусіди, і ми хочемо, щоб вони залишилися у Великій Британії», — сказала депутатка.

У британському міністерстві внутрішніх справ повідомляють, що хоча свобода пересування між країнами ЄС та Великою Британією перестала існувати після брекзіту, у відомстві розробили нову схему осідлості для громадян ЄС. «Ті, хто має статус осідлості, можуть безперешкодно перетинати кордон. Ті, хто його не має, можуть в’їжджати до Великої Британії на термін до шести місяців як туристи без візи. А ті, хто приїжджає на роботу чи навчання, мають довести, що відповідають нашим вимогам до в’їзду. Ми закликаємо людей перевірити ці вимоги перед тим, як планувати поїздку», — заявили у відомстві.