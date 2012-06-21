Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»
Низка міських та районних лікарень Луганщини до теперішнього часу не має у своєму складі відділень невідкладних станів оснащених відповідним обладнанням та укомплектованих спеціалістами з медицини невідкладних станів. На території області підконтрольній українській владі залишилося лише три кардіологічних стаціонарних відділень, та й ті недостатньо оснащені медичним обладнанням та недоукомплектовані лікарями-кардіологами. Разом з цим, в області щороку реєструється більше ніж 700 випадків інфаркту міокарду, а хвороби серцево-судинної системи як і раніше займають 65 % в структурі захворюваності населення регіону. Про це йшлося під час робочої наради в обласному департаменті охорони здоров’я.
Наразі, відповідно до укладеного меморандуму про співпрацю між Луганською та Донецькою облдержадміністраціями медична служба області вимушена організовувати транспортування хворих на гострий коронарний синдром до Краматорська, що дуже не зручно та вкрай небезпечно для хворих. Тож представники системи охорони здоров'я говорять про необхідність відновлення роботи відділення рентгенендоваскулярної хірургії, заради того, щоб організувати своєчасне проведення стентування коронарних судин хворим на гострий коронарний синдром безпосередньо за місцем мешкання.