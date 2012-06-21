Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»
Відповідний документ підписали в. о. голови Луганської ОДА та міністр у справах ветеранів України. Така робота посилить реалізацію прав та соціальних гарантій для осіб, які брали участь в бойових діях під час проведення АТО/ООС, та членів їхніх сімей. Зокрема, щодо налагодження повноцінної якісної допомоги тим людям, які боронять Україну. Міністр у справах ветеранів Ірина Фріз також відвідала Центр відновлювального лікування та реабілітації ветеранів війни, що розташований у м. Рубіжне.
«Цей центр є показовим прикладом того, як мають працювати реабілітаційні центри в Україні, – зауважила Ірина Фріз. – Міністерство у справах ветеранів буде спрямовувати свою діяльність на підтримку і розбудову реабілітаційних центрів для ветеранів. Це буде в усіх областях. Особливу увагу приділятимемо нашій співпраці з Луганською та Донецькою областю», – зазначила міністр.