Литва потерпає від різкого напливу нелегальних мігрантів, більшість із яких потрапляють на територію країни з Білорусі. Вільнюс і Брюссель переконані, що до сплеску незаконної міграції причетний самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко.

У зв’язку з цією загрозливою ситуацією прикордонне агентство ЄС Frontex заявило, що посилить підтримку Литви. В агентстві пообіцяли надіслати додаткові загони й патрульні машини для охорони литовського кордону.

«Ми готові посилити рівень підтримки й надати більше техніки та наших офіцерів. Зробимо це якнайшвидше. Кордон Литви — наш спільний зовнішній кордон, і Frontex готовий допомогти там, де потрібно», — заявив виконавчий директор Frontex Фабріс Леггері.

Як стало відомо, Frontex вже відправив до Литви вертольоти з Польщі й Німеччини для спостереження за кордоном із Білоруссю. У країну прибудуть перекладачі й персонал для роботи з мігрантами і додаткові озброєні патрулі. Загалом агентство пообіцяло до середини липня відправити до Литви 30 співробітників для посилення безпеки кордону.

Уряд Литви повідомив, що на кордоні було затримано близько 1,5 тисячі мігрантів з країн Африки та Близького Сходу. У зв’язку з цим офіційний Вільнюс заявив, що побудує стіну на кордоні з Білоруссю для стримування нелегальної міграції. Литовська влада звинуватила Олександра Лукашенка у намаганні дестабілізувати обстановку на литовсько-білоруському кордоні та оголосила у країні режим екстремальної ситуації.