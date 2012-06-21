Хариш Натарайян, фіналіст чемпіонату світу з дебатів серед університетів 2016 року і Європейського конкурсу дебатів 2012 року, зміг перемогти в публічних дебатах з комп'ютером корпорації IBM.
Предметом суперечки стала проблема фінансування дошкільної освіти. Учасникам дали 15 хвилин на підготовку. Протягом чотирьох хвилин учасники дебатів наводили аргументи і відповідали на зауваження суперника, а останні дві хвилини вони підводили підсумки своїх виступів.
Комп'ютер відстоював необхідність фінансування дитячих садків. Аргументи він черпав з промов політиків.
Хариш Натарайян, навпаки, говорив, що заклики субсидіювати дитячі установи часто є «політично мотивованими» і «б'ють по кишені середнього класу».
Журі віддало перемогу Харіш Натарайяну, повідомляє агентство Bloomberg.
Перше подібне змагання між людиною і комп'ютером відбулося в червні 2018 року і закінчилося внічию.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»