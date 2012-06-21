Найближчим часом іспит на володіння державною мовою мають складати близько 150 тисяч чиновників усіх рангів.

Про це розповіла в інтерв'ю ZN.UA голова Національної комісії зі стандартів державної мови Орися Демська.

Запустити іспит планують 16 липня, здавати його найближчим часом прийдуть близько 150 тисяч чиновників.

Зазначається, що скласти іспит повинні службовці всіх рангів, від міністрів до директорів шкіл і тих, хто починає працювати на певній посаді. Чинних держслужбовців норма закону не торкнеться, але у разі зміни посади із бажанням залишитися на держслужбі - скласти іспит доведеться.

Іспит складається з двох частин: письмової та усної, що містять чотири блоки (тестові «Культура мови», «Читання», і практичні «Письмо», «Говоріння»). Структура іспиту буде схожою на міжнародний іспит з іноземної мови. Він розрахований на рівень С1 або С2 - найвищий за міжнародною шкалою.

«Ми проводимо зараз апробацію завдань і системи. Понад 70% учасників склали пробний іспит успішно... На нашому сайті буде розміщено тренажер із реальними завданнями. Ми зараз розглядаємо можливість, щоб усі іспитові завдання були відкриті. Хочемо, аби банк завдань містив не менше трьох тисяч завдань. Тоді все викладемо у вільний доступ, а комп’ютер потім рандомно обиратиме частину з них для іспитової сесії», - розповіла Демська.

Вона уточнила, що для захисту від недоброчесності планується використовувати і відеоспостереження, і при потребі прокторінг (процедура спостереження і контролю над перебігом екзамену).

Виконану тестову частину іспиту перевіряє комп'ютер, а потім претендент починає частину «Письмо». Усна частина складається з екзаменатором, запис розмови відправляється на перевірку іншому екзаменаторові, який не повинен жити в одному місті з претендентом. Живого спілкування між претендентом і екзаменатором немає, тільки в онлайні через кабінет екзаменатора.

За підсумками іспиту Комісія ухвалить рішення щодо кожного учасника. Щоб отримати сертифікат, потрібно набрати 70% + 1 бал від загальної кількості балів. Сертифікат діятиме безстроково.

Випробувальні майданчики буде створено в усіх областях України, місцевим чиновникам не доведеться їхати до Києва, щоб скласти іспит на володіння державною мовою, уточнила Демська.