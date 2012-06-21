«Протягом січня – травня 2021 року столичними платниками податків до бюджету м. Києва сплачено 15 мільярдів 775 мільйонів гривень податків, зборів та обов’язкових платежів. Це на 3 мільярди 372 мільйони гривень, або на 27 % перевищено відповідний показник минулого року», – повідомила начальник Головного управління ДПС у м. Києві Злата Лагутіна.

Збільшення надходжень до місцевого бюджету у січні – травні 2021 року відбулося за такими основними податками:

♦ податок на доходи фізичних осіб – 7 мільярдів 535 мільйонів гривень, що більше на 28 % або на 1 мільярд 662 мільйони гривень ніж за січень – травень 2020 року;

♦ єдиний податок – 4 мільярди 365 мільйонів гривень, що більше на 22 % або на 797 мільйонів гривень у порівнянні з аналогічним періодом 2020 року;

♦ земельний податок та орендна плата – 1 мільярд 861 мільйон гривень, що більше на 45 % або на 579 мільйонів гривень ніж за січень – травень 2020 року;

♦ податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – 712 мільйонів гривень, що більше в 1,7 разів або на 283 мільйони гривень у порівнянні з аналогічним періодом минулого року;

♦ акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів – 316 мільйонів гривень, що більше в 1,8 разів або на

135 мільйонів гривень, ніж у січні – травні 2020 року.

За словами Злати Лагутіної, за 5 місяців 2021 року надходження з єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування складає 21 мільярд 380 мільйонів гривень, що на 20 % або на 3 мільярди 497 мільйонів гривень більше, ніж у минулому році.