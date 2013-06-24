На арені НСК «Олімпійський» Президент Володимир Зеленський і Прем’єр-міністр Денис Шмигаль зустрілися зі спортсменами національної команди України ХVI літніх Паралімпійських ігор у Токіо. Президент відзначив паралімпійців державними нагородами, зокрема присвоїв звання Героя України плавцю Максиму Крипаку.

«Завдяки вашому професіоналізму, майстерності, витримці й незламній силі духу вся Україна щоденно мала можливість чути національний гімн та спостерігати, як підіймається український прапор. Від імені уряду дякую всій українській паралімпійській збірній за мужність та незламну силу духу. Вірю, що весь світ ще неодноразово аплодуватиме яскравим перемогам українських паралімпійців на світових спортивних аренах», — цитує департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів слова Дениса Шмигаля.

У Токіо наша збірна посіла шосте місце в загальному командному заліку, виборовши 98 медалей: 24 золотих, 47 срібних і 27 бронзових. Українські спортсмени встановили 26 рекордів у чотирьох видах спорту: плаванні, легкій атлетиці, кульовій стрільбі та академічному веслуванні.