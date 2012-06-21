Ярослав САДОВИЙ

«Урядовий кур’єр»

Малюнок під назвою «Голова ведмедя» розміром 7х7 см, створений італійським художником епохи Відродження Леонардо да Вінчі, був виставлений на аукціон. На думку фахівців, виконаний срібним олівцем на рожево-бежевій папері ескіз датується першою половиною 1480-х років.

Як повідомляє аукціонний будинок Christie's, лот пішов з молотка за £ 8857500 (близько $ 12,2 млн) – це новий світовий рекорд ціни за малюнок, виконаний цим художником. Ім'я покупця не розкривається. Відзначається, що діапазон цін спочатку був встановлений на рівні від £ 8 млн до £ 12 млн.

«Малюнок є витонченим свідченням неперевершеної майстерності Леонардо да Вінчі як графіка», – йдеться в заяві, опублікованій в Twitter-акаунті Christie's. Попередній рекорд для малюнка да Вінчі належав його роботі «Кінь і вершник», яка була продана на аукціоні за £ 8,1 млн.

Леонардо да Вінчі відомий не тільки своїми малюнками і живописом. Знаменитий італієць також захоплювався архітектурою, створював скульптури, вивчав анатомію, писав музику. Його численні захоплення дозволили історикам називати да Вінчі «універсальною людиною», найбільшому представником мистецтва Високого Ренесансу.