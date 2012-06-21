Учениця 11 класу спеціалізованої школи №66 Маріуполя Ганна Костроміна готується до подорожі країнами Західної Європи. Відвідуючи Брюссель, вона отримає можливість зустрітися із Президентом Європейської ради Дональдом Туском. Цікавими і пам’ятними для старшокласниці з Донеччини стануть знайомство з роботою Європейського Союзу та Європейської комісії, відвідини штаб-квартири НАТО тощо.
А нагода вирушити у мандрівку разом з однолітками з’явилася в дівчини за підсумками національного конкурсу серед учнів 11 класів, проведеного Українською академією лідерства, переможці якого стануть учасниками навчально-дослідницької експедиції до країн Євросоюзу.
Акцію називають найбільшою в публічній дипломатії української молоді за часи незалежності України. Її учасники матимуть чудовий шанс стати частиною великої команди молодих активістів Української академії лідерства, які досліджують сфери державотворення, освіти, національної безпеки і оборони, підприємництва.