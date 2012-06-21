Товстий шар слизоподібної речовини цими вихідними почав поширюватися вздовж узбережжя Мармурового моря поблизу Стамбула, завдаючи шкоди мешканцям морів та рибній промисловості. Експерти звинувачують у виникненні цього явища забруднення довкілля та глобальне потепління.

Цей слиз називають морськими шмарклями. Насправді це природний зелений мул, який утворюється при перенасиченні водоростей поживними речовинами внаслідок спекотної погоди й забруднення води. Вперше феномен морських шмарклів у Туреччині зафіксували 2007 року, тоді його виявили і в Егейському морі поблизу Греції. Проте останній інцидент в Туреччині вважають найбільшим в історії, оскільки слиз вкрив значні території Мармурового моря, яке з’єднує Чорне море з Егейським.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що причиною виникнення слизу стало скидання в море неочищених стічних вод з каналізації Стамбула, і закликав чиновників провести розслідування. «Я боюся, якщо це пошириться на Чорне море, то проблема буде величезною. Нам потрібно без зволікання розпочати розслідування», — заявив він. І висловив сподівання, що турецький владі вдасться «врятувати наше море від цього лиха». Уряд країни направив групу з 300 осіб для перевірки потенційних джерел забруднення, повідомляє ВВС.

Тим часом човни та яхти в Мармуровому морі вимушені плисти в сірому слизі, а рибалки скаржаться, що мул забиває двигуни їхніх човнів і сітки. Дайвери повідомили, що виявили велику кількість мертвої риби та інших морських істот, загиблих від задухи.

Професор Байрам Озтюрк з організації «Турецькі морські дослідження» застеріг, що проблема не зникне, якщо влада не вкладатиме нових інвестицій для очищення стічних вод, що відкачують зі Стамбула, де проживає 20 мільйонів жителів. «Через збільщення кількості слизу кілька видів морських тварин перебувають під загрозою, зокрема устриці, мідії, морські зірки. Це справжня катастрофа», — сказав професор журналістам.