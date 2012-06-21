Дні вкриті хмарами – надзвичайно рідкісне явище на Марсі, чия тонка і суха атмосфера не сприяє появі хмар. Проте вони все ж утворюються – найчастіше на екваторі планети в найхолоднішу пору року, коли Червона планета найбільш віддалена від Сонця на своїй овальної орбіті.

Однак два роки тому (або один повний марсіанський рік тому) вчені помітили, що хмари над марсоходом NASA Curiosity сформувалися раніше, ніж очікувалося. У цьому році співробітники місії почали готуватися до появи хмар вже в січні, а в березні Curiosity здійснив спостереження, якими тепер поділилося NASA.

В результаті були отримані зображення тонких хмар, заповнених кристалами льоду, які розсіювали світло від Сонця і, деякі з яких переливалися перламутровим кольором.

Більшість марсіанських хмар знаходяться в небі на висоті не понад 60 кілометрів і складаються з водяного льоду. Але хмари, які зобразив Curiosity, знаходяться на більшій висоті, де дуже холодно, що вказує на те, що вони, ймовірно, складаються із замороженого вуглекислого газу або сухого льоду.

Вчені шукають додаткові підказки, щоб встановити висоту хмар, і точно з'ясувати, які з недавніх зображень Curiosity демонструють хмари з водяного льоду, а які – з сухого льоду.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»