Марсохід Perseverance приступив до основного етапу своєї місії – дослідження зразків ґрунту і каменів для пошуку свідоцтв про існування в минулому життя на Марсі.

Про це марсохід «написав» на своїй офіційній сторінці у Twitter. «Я готуюся до збору марсіанських зразків у пошуках древнього мікробного життя, – йдеться в твіті. – У рамках цього процесу я тестував систему відбору керна своєю роботизованою рукою, щоб переконатися, що вона працює належним чином, перш ніж я почну збирати деякі цікаві породи навколо себе».

Perseverance оснащений безліччю датчиків і сканерів, але основна частина аналізу буде проводитися в лабораторіях на Землі після доставки зразків з Марса. Так що, швидше за все, пройде деякий час, перш ніж будуть отримані будь-які висновки про життя на Марсі.

Perseverance запустили 30 липня 2020 року. Він здійснив посадку на поверхню Червоної планети 18 лютого. На його борту також прибув перший в історії марсіанський вертоліт Ingenuity.

Посадка марсохода зайняла близько 7 хвилин. Всі операції виконувалися автоматично.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра