Якщо не зупинити вирубку лісів сьогодні, то вже через один-два роки Херсонщина опиниться під загрозою екологічної катастрофи. Такі невтішні прогнози озвучили науковці голові обласної ради Владиславу Мангеру під час розширеної наради.
Кандидат сільськогосподарських наук, директор ДП «Степовий філіал УкрНДІЛГА» Віктор Шевчук і професор Херсонського державного університету Олександр Ходосовцев одностайні у своїх оцінках: знищення лісів, особливо такими темпами, як це відбувалося останні роки, призведе до того, що піщана пустеля почне збільшуватися. Так, вже сьогодні ця територія в області займає понад 170 тисяч гектарів.
Проблема посилюється ще й тим, що з 2015 року лісгоспи фактично позбавлені державного фінансування і переведені на самоокупність, інформують у прес-службі Херсонської облради. До того ж, згідно з чинними нормативними документами, в лісах Херсонської області заборонено рубки головного користування (тобто промислові), тому всі ліси області віднесені до категорії «ліси з особливим режимом використання». У цьому випадку задача обласної ради, як ініціатора припинення знищення лісів, полягає в тому, щоб зупинити браконьєрство як таке, але й не нашкодити роботі лісгоспів.
У ході гарячої дискусії між силовиками, чиновниками і вченими Олександр Ходосовцев запропонував наступне рішення проблеми: на Херсонщині слід створити Регіональний парк, куди увійдуть ліси і лісосмуги. Цим шляхом вже давно пішли сусідні області – Миколаївська і Одеська, а ось Херсонщина входить до шістки областей, де подібна практика досі не використовується.
«Наше завдання – створити Регіональний парк (РП) та комунальне підприємство, яке візьме на себе функції обслуговування та контролю. Крім того, нам слід визначитися з територіями, які увійдуть до складу РП; юристи розроблять договір спільної діяльності РП та лісгоспів. Також слід подбати про систему охорони та фінансування. Вчених я попрошу зробити наукове обґрунтування», – підсумував голова обласної ради Владислав Мангер.
На роботу з технічними, юридичними та іншими питаннями Владислав Мангер дав місяць.