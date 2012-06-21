13 червня на НСК «Олімпійський» покажуть перший матч збірної України на чемпіонаті Європи. Наша команда зіграє проти Нідерландів в Амстердамі, і у тебе є можливість підтримати збірну на трибунах разом з іншими фанатами.

Трансляція матчу відбудеться з ініціативи Parimatch - першого ліцензійного букмекера України та офіційного партнера збірної, а також за підтримки ФК «Шахтар».

Тебе чекають комфортні умови перегляду, фудкорт з їжею і напоями, розважальна програма з можливістю виграти круті призи, і, звичайно ж, атмосфера справжнього свята на стадіоні.