У Римі о 22:00 11 червня розпочнеться матч Туреччина – Італія, який відкриває програму чемпіонату Європи з футболу.

Європейська першість зберігла назву Євро-2020, оскільки була перенесена на рік, передає "Інтерфакс-Україна".

Збірна України стартує на Євро-2020 13 червня в Амстердамі, де о 22:00 розпочне поєдинок проти команди Нідерландів.

Чемпіонат відбудеться в 11 містах Європи впродовж місяця. 30 червня 2012 року на пресконференції напередодні фіналу Євро-2012 президент УЄФА Мішель Платіні запропонував провести Євро-2020 не в одній чи кількох країнах-господарках, а у «12 або 13 містах» по всій Європі. УЄФА вже використовує подібну систему для елітного раунду Юнацьких чемпіонатів Європи (U-17), де кожна з семи груп проводить матчі в іншій країні.

6 грудня 2012 року УЄФА оголосило, що Євро-2020 відбудеться у різних містах Європи, таким чином буде відзначено 60-річчя існування турніру. Вибір міст, які прийматимуть матчі, не означає автоматичну кваліфікацію на турнір для цих країн.

Планувалося, що турнір приймуть 12 міст, але навесні 2021 року УЄФА ухвалив рішення відібрати у Дубліна і Більбао право приймати матчі, натомість Севілья отримала можливість провести кілька поєдинків.