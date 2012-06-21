Майже 200 юних знавців математики — переможців попередніх обласних етапів олімпіади завітали на Черкащину, щоб позмагатися за звання найкращого на національному рівні. В обласній філармонії відбулися урочистості з нагоди відкриття Всеукраїнської учнівської олімпіади з математики.
Вокальні, хореографічні й театралізовані виступи на патріотичну тематику творчих колективів Черкащини додали позитивного настрою і наснаги на виконання завдань олімпіади її учасникам. Протягом перебування в Черкасах на учасників олімпіади чекає цікава змістовна екскурсійна програма, у межах якої знавці математики відвідають зоопарк та обласний краєзнавчий музей.