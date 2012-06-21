Якщо ви коли-небудь змінювали поведінку через те, що відчували соціальний тиск, то ви не самотні. Згідно з новими дослідженнями, мавпи, потрапляючи на територію інших видів, змінюють звуки та крики, адаптуючи мову, щоб краще порозумітися. Про це йдеться у дослідженні, опублікованому в журналі «Поведінкова екологія та соціобіологія», яке вивчило поведінку 15 груп рябих і червоноруких тамаринів, котрі живуть у тропічних лісах Амазонки в Бразилії.

Згідно з повідомленням британського Університету Англії Раскіна (ARU), науковці якого брали участь у дослідженні, червонорукі тамарини вокально гнучкіші й частіше кричать, ніж рябі. А рябі для спілкування використовують протяжний крик-заклик. Проте вчені виявили: коли червонорукі тамарини потрапляли на територію рябих, то починали спілкуватися за допомогою протяжного крику.

«Ми виявили, що лише червонорукі тамарини змінюють спосіб спілкування на такий, яким спілкуються рябі, і це трапляється лише на тих територіях, де вони опиняються разом», — заявила авторка дослідження, професорка Бразильського національного інституту з дослідження Амазонки Тайнара Соброза. За її словами, чому один вид приматів так пристосовується до іншого, невідомо, але, можливо, це допомагає їм у боротьбі за харчові ресурси.

«У деяких випадках різні, але наближені один до одного види, замість того, щоб підкреслювати свою відмінність, сходяться, щоб продемонструвати подібні риси», — пояснив доцент кафедри еволюційної біології ARU Джейкоб Данн. Він зазначив: дослідження доводить, що крик-заклик одного виду став спільною мовою на спільних територіях. «Оскільки ці види тамаринів залежать від одних і тих самих ресурсів, то адаптація акценту в їхніх закликах допомагає цим крихітним приматам легше ідентифікувати одне одного в густому лісі й потенційно уникнути конфлікту», — припустив учений. Він наголосив, що результати дослідження свідчать, що соціальний та екологічний тиск важливі для формування способу спілкування приматів.