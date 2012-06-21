Задля поліпшення матеріального стану багатодітних сімей, створення належних умов для виховання дітей у таких сім’ях відучора урядовим рішенням запроваджено новий вид соціальних виплат — допомогу на дітей, яких виховують у багатодітних родинах.
Допомогу призначатимуть на третю й кожну наступну дитину з місяця, в якому було подано заяву з усіма необхідними документами, обсягом 1700 гривень і виплачуватимуть щомісяця по місяць досягнення дитиною шестирічного віку включно.
У Міністерстві соціальної політики акцентують, що для громадян, які звернуться у період із квітня до червня 2019 року включно за наданням допомоги на дітей, яких виховують у багатодітних сім’ях, цю допомогу призначатимуть також із 1 квітня 2019 року.