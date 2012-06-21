Переможців IV Всеукраїнського зимового чемпіонату бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги з міжнародною участю «Кременецьке медичне ралі-2019», яке відбулося на Тернопільщині, відзначили на Черкащині. Переможний кубок команді передали голова облдержадміністрації Олександр Вельбівець разом з ректором Черкаської медичної академії Інною Губенко на конференції працівників екстреної медичної допомоги. Цього року в змаганнях взяли участь 25 команд з України, дві — з Польщі та одна — з Литви. Черкащину представляла команда у складі лікаря з медицини невідкладних станів Микити Савєльєва і двох фельдшерів Олени Гончар та Михайла Могилястого.
Під час конференції працівникам екстреної медичної допомоги представили частину Плану перспективного розвитку Черкащини на 2019—2021 роки, яка стосується медицини. До основних завдань, які ставить перед собою область, належать побудова головного корпусу обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф з єдиною централізованою диспетчерською в Черкасах, а також закупівля для нього відповідного обладнання, придбання 45 автомобілів класу «В» та п’ять — класу «С» для обласного центру екстреної медичної допомоги. Уже запланували придбати ангіограф для Уманської центральної лікарні і збудувати 23 амбулаторії сімейної медицини.
Один з найважливіших проектів у галузі медицини в цьому році, за словами Олександра Вельбівця, — створення центру хіміотерапії з трансплантацією стовбурових клітин кісткового мозку. Тут людям, які страждають на тяжкі захворювання крові, проводитимуть операції, що їх нині здійснюють у закордонних клініках, але в рази дешевше. Цього року медичній галузі області передбачено рекордну суму — 73,3 мільйона гривень.