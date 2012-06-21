Сільські амбулаторії 16 населених пунктів Іршавського району на Закарпатті отримали нові автомобілі: села Довге, Лисичово, Приборжавське, Чорний Потік, Гребля, Брід, Малий Раковець, Загаття, Хмільник, Великий Раковець, Дубрівка, Імстичово, Кушниця, Вільхівка, Ільниця, Підгірне.
Відтепер усі амбулаторії цього району, що працюють у селах зі статусом «гірський населений пункт», забезпечені автотранспортом. І це не остання приємна новина для медиків району. Загалом на будівництво нових амбулаторій, придбання автомобілів і телемедичного обладнання тут передбачено понад 50 мільйонів гривень, зокрема 46 мільйонів державної субвенції.
У структуру комунального некомерційного підприємства «Іршавський центр первинної медичної допомоги» входять 30 амбулаторій і 13 фельдшерсько-акушерських пунктів, а медичну допомогу жителям району надають 56 сімейних лікарів.