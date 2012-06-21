3,4 мільйона гривень від початку року спрямував Фонд соціального страхування на щомісячні страхові виплати працівникам закладів охорони здоров’я, які отримали стійку втрату працездатності внаслідок профхвороби на COVID-19, і членам сімей померлих медпрацівників. Щомісячні виплати працівникам закладів охорони здоров’я становили 0,9 мільйона гривень, особам, які перебували на утриманні померлих медичних працівників, — 2,5 мільйона.

Нині фонд здійснює щомісячні страхові виплати 41 медпрацівникові. А щомісячні страхові виплати отримують 96 утриманців у разі смерті медпрацівника. Щомісячна страхова виплата від фонду для одного медика становить від 788,98 до 22 700 гривень. Розмір виплати залежить від ступеня втрати працездатності й середнього доходу потерпілого, який він мав на момент страхового випадку.

Крім щомісячних страхових виплат, фонд профінансував для вказаних осіб одноразові допомоги за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням і компенсував медичним працівникам втрачений за час лікування гострої професійної хвороби заробіток.