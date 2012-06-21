На півночі Мексики палеонтологи відкрили новий вид динозаврів через десять років по тому, як було знайдено їхні рештки. Новий вид назвали Tlatolophus galorum — «чубатий динозавр», що жив на Землі 73 мільйони років тому. Палеонтологи зауважують, що форма чубчика-гребеня динозавра, за який він отримав назву, подібна до «символу, який використовували в рукописах мезоамериканських народів, що населяли Південну Америку до ХVІ сторіччя, для зображення процесу спілкування». До виявлення решток динозавра, а згодом їх вивчення було залучено фахівців Національного інституту антропології та історії й Національного автономного університету Мексики, повідомляє Reuters.

Спочатку палеонтологи, перебуваючи на розкопках у штаті Коауїла, знайшли хвіст динозавра. «Після цього ми продовжили копати глибше і знайшли стегнову кістку, лопатку та інші елементи скелета», — розповів BBC науковець Алехандро Рамірес. Звіт про дослідження нового виду динозаврів було опубліковано в науковому журналі Cretaceous Research. Як стверджують науковці, відкриття стало винятковим випадком у мексиканській палеонтології.

«Багато мільйонів років тому штат Коауїла був тропічним регіоном. Після того тут були надзвичайно сприятливі умови, адже тільки за таких обставин скелет міг зберегтися у такому хорошому стані», — йдеться в дослідженні.

Науковці вважають, що Tlatolophus galorum був травоїдним. «Цей величезний динозавр загинув близько 72 або 73 мільйонів років тому, опинившись на дні водойми, повної мулу. Тому його тіло швидко вкрилося землею і могло зберігатися протягом тисячоліть, — припускають вони. — Чубатий динозавр мав вуха, якими міг чути низькочастотні звуки. Це, певно, були мирні істоти, але вони могли видавати страшні звуки, щоб відлякувати хижаків».