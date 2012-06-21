БУТИ ЧИ НЕ БУТИ?

Канцлер Німеччини Ангела Меркель цього тижня направляє до Вашингтона групу високопоставлених чиновників для обговорення проекту газопроводу "Північний потік 2".

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на німецький медіаконцерн Funke Media Group, передає Інтерфакс-Україна.

Згідно з даними видання, німецька делегація на чолі з радником Меркель з питань зовнішньої політики Яном Гекером і її головним економічним радником Ларсом-Гендріком Реллером зустрінеться в США з радником президента Джо Байдена з питань національної безпеки Джейком Салліваном і торговим представником Кетрін Тай.

Зазначається, що візит німецької делегації, який відбудеться всього за кілька днів до першої поїздки Байдена до Європи, покликаний усунути напруженість, наявну в економічних відносинах між США і Німеччиною.

Однією з невирішених проблем є активні мита на імпорт сталі та алюмінію з Європи, введені колишнім президентом Дональдом Трампом.

Раніше Байден заявив, що подальші санкції проти "Північного потоку 2" були б "непродуктивними" для відносин США з Європою. На його думку, реалізація проекту продовжиться, "оскільки він і так майже повністю завершений".

Нинішня адміністрація США неодноразово заявляла, що виступає проти проекту "Північний потік 2" і намагатиметься перешкодити завершенню будівництва.

Республіканці ж критикують Байдена за надто м'яку, на їх думку, санкційну політику щодо газопроводу.

Зокрема, багато конгресменів-республіканців раніше в травні висловлювали невдоволення рішенням Байдена поки не вводити санкції проти компанії-оператора газопроводу - Nord Stream 2 AG.