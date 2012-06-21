Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
Військовослужбовці 79 окремої десантно-штурмової бригади були задіяні у масштабних командно-штабних навчаннях з практичними діями частин та підрозділів Десантно-штурмових військ Збройних cил України «Маруновий берет 2018», які проходили на декількох полігонах України.
Підрозділи бригади спільно з підрозділами визначених частин ДШВ виконували рейдові та штурмові дії в тилах «умовного противника». Під час рейдових дій підрозділи протиповітряної оборони прикриваючи свої сили, здійснювали відбиття умовного повітряного противника. Зокрема, були здійснені практичні бойові пуски із зенітних ракетних комплексів «Стріла-10» та ПЗРК, проводилися бойові стрільби із зенітних установок.
Підрозділи бригади, танкісти, мінометники, інженерні підрозділи, підрозділи зв’язку та управління відпрацювали навчальні завдання на відмінному рівні.
На одній із ділянок річки Південний Буг інженерними підрозділами було розгорнуто поромну переправу. Частина бойових машин, а саме бронетранспортери БТР-80 підрозділів частини, здійснили подолання водної перешкоди своїм ходом, форсуючи річку вплав. Важка броньована та автомобільна техніка вантажилася на пороми. Завдяки спільним діям та чіткій організації сили десантників були швидко переправлені на інший берег та продовжили виконувати поставлені завдання.
В той же час на Херсонщині декілька десятків вертольотів висадили десантно-штурмовий загін однієї із частин ДШВ для взяття під контроль одного із важливих об’єктів. На річці Дніпро також була наведена поромна переправа для перекидання основних сил. Підрозділи бригади виконали поставлені задачі оперативно і професійно.
Навчання проходили під загальним керівництвом начальника Генерального штабу-головнокомандувача Збройних сил України, до яких залучалися частини ДШВ, армійська авіація Сухопутних військ, авіація Повітряних Сил, підрозділи оперативного забезпечення та інші підрозділи Збройних Сил України.
Безпосередньо керував та контролював хід виконання всіх завдань під час практичних дій командувач ДШВ ЗС України генерал-лейтенант Михайло Забродський. Командувач високо оцінив злагоджені та чіткі дії десантно-штурмових та приданих підрозділів, їх рівень підготовки, практичний досвід та високий професіоналізм. Військовослужбовці, які під час навчань показали хороший рівень знань, вмінь та навичок, будуть заохочені.