Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
Україна гостинна країна, аж занадто відкрита й лояльна для іноземців, тим більше європейців, і цим користуються всілякі пройдисвіти і негідники, ховаючись тут від переслідувань у себе на батьківщині. Ось і цими днями на Полтавщині правоохоронці затримали одного такого негідника, по паспорту – італійця. Не повідомляється тільки, де він тут жив, чим займався і як заробляв на хліб насущний. І як сюди заїхав. Може, він уже встиг накоїти в Україні злочинів більше, ніж у себе в Італії. Згідно з офіційним повідомленням, цього дядечка суд Мілану засудив до 8 років позбавлення волі за домашнє розбещення та сексуальне насильство. Насильникові 62 роки. З березня він перебував у міжнародному розшуку. Наразі вирішується питання щодо екстрадиційного арешту затриманого.