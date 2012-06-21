Найбагатша людина в світі, засновник Amazon Джефф Безос відправиться в космос на кораблі New Shepard своєї компанії Blue Origin.

«З п'яти років я мріяв про подорож у космос. Двадцятого липня я відправлюся в цю подорож зі своїм братом. Найбільша пригода з моїм кращим другом», – написав Безос в Instagram.

Раніше Blue Origin розпочав онлайн-аукціон з розіграшу одного пасажирського місця на борту багаторазового суборбітального корабля New Shepard. Результати стануть відомі 12 червня в ході онлайн-торгів в режимі реального часу. Політ заплановано на 20 липня. У компанії повідомили, що Безос полетять разом з переможцем аукціону.

Blue Origin провела 15 тестових польотів корабля New Shepard, останній – в середині квітня.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»