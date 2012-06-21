Генеральний директор інтернет-сервісу Amazon, один із найбагатших людей світу Джефф Безос заявив, що полетить у космос разом з братом Марком на кораблі New Shepard, який належить його власній компанії Blue Origin. У дописі в Instagram він написав, що політ у космос — це те, про що мріяв усе життя: «20 липня здійсню цю подорож разом з братом. Це буде найбільша пригода, в яку вирушу з найкращим другом». А Марк Безос назвав майбутню космічну подорож унікальною можливістю.

Компанія Blue Origin через аукціон уже продає місця в космічній капсулі для тих, хто долучиться до братів Безосів під час першого пілотованого польоту. За даними Blue Origin, в аукціоні взяли участь близько 6 тисяч людей зі 143 країн. Лідирує поки що ставка 2,8 мільйона доларів за місце.

New Shepard — багаторазовий космічний корабель для суборбітальних польотів, названий на честь Алана Шепарда, першого американця, який здійснив суборбітальний космічний політ. Корабель являє собою пілотовану капсулу, яка стартує вертикально за допомогою одноступеневої багаторазової ракети-носія і приземляється за допомогою парашутів. Ракета-носій здійснює самостійний спуск і вертикальну посадку за допомогою двигуна. Кабіну капсули розраховано на шістьох, її обладнано кріслами, монітором для відстежування параметрів польоту й чотирма ілюмінаторами. Blue Origin провела 15 тестових польотів корабля New Shepard, останній з яких відбувся в середині квітня. Головне призначення цієї системи — космічний туризм. Згідно з вебсайтом Blue Origin, компанія планує підіймати пасажирів на понад 100 кілометрів над поверхнею Землі, що дасть їм змогу відчути мікрогравітацію.

Політ братів Безосів відбудеться через два тижні після того, як Джефф піде з посади генерального директора Amazon. Він заявив, що виконуватиме обов’язки виконавчого директора компанії, що дасть йому змогу вивільнити час і енергію, аби зосередитися на інших проєктах. За даними журналу Forbes, капітал Джеффа Безоса становить 186,2 мільярда доларів.