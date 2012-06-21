У першому кварталі 2019 року Міністерство фінансів залучило 112,9 мільярда гривень запозичень і сплатило 96,5 мільярда гривень у рахунок погашення державного боргу.Як нагадали у прес-службі відомства, 2019 рік піковий за борговими виплатами після реструктуризації 2015-го, і планові боргові платежі заплановані в обсязі 458 мільярдів гривень.Відзначено, що в першому кварталі Мінфін щомісяця витрачав на погашення та обслуговування держборгу в середньому 42 мільярди гривень. А на кінець кварталу держборг скоротився до 1,859 трильйона гривень з 1,86 трильйона, що були на початок року.
Довідково. Обсяг державного та гарантованого державою боргу України за 2018 рік зріс у доларовому еквіваленті на 2,02 мільярда доларів, або на 2,6% — до 78,32 мільярда доларів, повідомляє УНІАН. У гривневому еквіваленті обсяг держборгу за цей період зріс на 26,94 мільярда гривень, або на 1,3% — до 2,169 трильйона. Відносно ВВП державний і гарантований державою борг України в 2018 році скоротився до близько 62,7% з 71,8% у 2017-му.