Задля врегулювання ситуації на ринку електроенергії Міненерго вважає за необхідне вжити певні заходи. Ідеться про тимчасову заборону трейдерам і електропостачальникам подавати заявки на продаж електроенергії на ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку; усунення на період профіциту електроенергії цінових обмежень на організованих сегментах ринку, зокрема шляхом ухвалення проєкту постанови НКРЕКП «Про затвердження Методики встановлення граничних цін на ринку «на добу наперед», внутрішньодобовому ринку та балансуючому ринку»; верифікації походження та обсягів проданої трейдерами та електропостачальниками електричної енергії на РДН/ВДР; врегулювання проблемних питань ціноутворення на внутрішньодобовому ринку, зокрема тимчасового запровадження мінімальної ціни на ВДР на рівні не нижче ніж на РДН; опрацювання можливості тимчасового встановлення в поданих на РДН заявках на продаж електричної енергії мінімальної ціни на рівні не нижче виробничої собівартості ДП «НАЕК «Енергоатом»; погашення заборгованості перед виробниками на балансуючому ринку електричної енергії.

Про це йдеться в листі міністра енергетики Германа Галущенка до НКРЕКП щодо розгляду поданих учасниками ринку пропозицій. «З метою усунення загрози порушення безпеки постачання електроенергії просимо на найближчому засіданні НКРЕКП розглянути пропозиції щодо врегулювання проблемних питань функціонування ринку електричної енергії». Бо нині в організованих сегментах енергоринку склалася така ситуація з ціноутворенням, що потенційно створює загрозу безпеці постачання електроенергії споживачам, стабільному проходженню осінньо-зимового періоду та створює ризики для синхронізації енергосистеми з європейськими системами ENTSO-E.