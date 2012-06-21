Під час зустрічі у Братиславі міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто прийняв запрошення міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби здійснити поїздку на Донбас після початку головування Угорщини в Комітеті міністрів Ради Європи у травні.

Про це повідомив Дмитро Кулеба на сторінці у Тwitter.

"Радий, що Петер прийняв моє запрошення здійснити поїздку на Донбас після початку головування Угорщини в Комітеті міністрів Ради Європи у травні", – йдеться у дописі.

Крім того, очільник українського МЗС повідомив, що домовився з угорським колегою продовжити діалог з питань освіти і меншин на основі дотримання українського законодавства.

"Ми також домовилися укласти угоду про взаємне визнання сертифікатів вакцинації, аби наші громадяни могли подорожувати безпечно", – додав Кулеба.