Верховна Рада призначила Олександра Кубракова міністром інфраструктури України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

За таке рішення – 284 народні депутати.

Перед голосуванням прем'єр-міністр України Денис Шмигаль вніс кандидатуру Кубракова на розгляд парламенту і попросив підтримати призначення.

ДОВІДКА "УК"

Олександр КУРБАКОВ, 1982 р.н. - з 19 листопада 2019 року голова Державного агентства автомобільних доріг ("Укравтодор"). Підприємець, експерт з цифрової і дорожньої інфраструктури, народний депутат Верховної Ради IX скликання від партії "Слуга народу" (з 3 грудня 2019 року склав повноваження народного депутата). 