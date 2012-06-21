Верховна Рада призначила Олександра Кубракова міністром інфраструктури України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
За таке рішення – 284 народні депутати.
Перед голосуванням прем'єр-міністр України Денис Шмигаль вніс кандидатуру Кубракова на розгляд парламенту і попросив підтримати призначення.
ДОВІДКА "УК"
Олександр КУРБАКОВ, 1982 р.н. - з 19 листопада 2019 року голова Державного агентства автомобільних доріг ("Укравтодор"). Підприємець, експерт з цифрової і дорожньої інфраструктури, народний депутат Верховної Ради IX скликання від партії "Слуга народу" (з 3 грудня 2019 року склав повноваження народного депутата).