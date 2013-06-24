3 лютого, відбулася зустріч Віце-прем’єр-міністра України – Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещук з Парламентським статс-секретарем Федерального міністерства економічного співробітництва й розвитку ФРН Нільсом Анненом.

Сторони обговорили поточний стан німецько-української співпраці та перспективи її поглиблення в контексті надання міжнародної допомоги Україні, адже ФРН – серед її найбільших донорів. Загалом від початку 2002 року німецький Уряд надав технічної та фінансової допомоги Україні на майже 790 млн. євро. Зокрема, вона стосується реалізації проєктів, спрямованих на подолання наслідків збройної агресії РФ щодо нашої держави.

Відомим є вклад Німеччини у створення належних житлових умов для внутрішньо переміщених осіб. Так, Мінреінтеграції співпрацює з німецькою Кредитною установою KfW у проєкті із забезпечення й поліпшення умов проживання внутрішньо переміщених осіб, що реалізують на Сході України спільно із Міжнародною організацією міграції.

«У нас є сім модульних містечок у Харківській, Дніпропетровській та Запорізькій областях, де проживають переселенці з тимчасово окупованих територій. З представником уряду Німеччини обговорили допомогу німців у будівництві на місці модульних містечок багатоквартирних будинків для розміщення переселенців», - зазначила Ірина Верещук.

Ірина Верещук зауважила, що окрім власного житла, іншою важливою умовою інтеграції внутрішньо переміщених осіб є їх працевлаштування, аби ці люди мали достатні для існування засоби у громаді, що їх приймає. І тут йдеться не лише про підтримку бізнесу, тренінги для ВПО та активізацію місцевих програм працевлаштування, а й про співпрацю між регіональними центрами зайнятості, популяризацію підприємництва, навчання правильному заснуванню і розвитку власної справи. Саме ФРН предметно доклалася до оптимізації професійної інтеграції ВПО в межах проєкту Німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ).

Віце-прем’єр подякувала німецьким партерам за розуміння масштабності викликів, з якими Україна зіткнулася внаслідок агресивних дій нашого східного сусіда, і за готовність далі допомагати нам ставати сильнішими та успішнішими.

Під час зустрічі із Нільсом Анненом українська сторона сфокусувала увагу німецьких партнерів на вивченні можливості надання додаткових 10 млн євро для фінансування проєкту з енергоефективної модернізації закладів меддопомоги «УФСІ VIII» бюджетом 13,1 млн євро, оскільки він продемонстрував високу ефективність. Також Мінреінтеграції зацікавлене у розширенні співпраці з будівництва енергоефективного житла із комерційно обґрунтованим механізмом фінансування та подальшою передачею ВПО на умовах довгострокового лізингу в межах діючого проєкту, фінансованого ФРН через KfW. Тут йдеться про додаткові цільові грантові кошти.

Водночас наголошено і на нагальній потребі партнерської підтримки Мінреінтеграції та Центру соціально-гуманітарного реагування в його розбудові. Очікуваним є і залучення німецьких партнерів до технологічного покращення умов перетину лінії розмежування у Донецькій і Луганській областях та адмінмежі із АР Крим.