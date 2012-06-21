Минулими вихідними у Китаї загинув 21 учасник марафону через екстремальні погодні умови на північному заході країни. Вони потрапили під сильний вітер і крижаний дощ, коли долали складну ділянку марафону у так званому Кам’яному лісі Жовтої Ріки — туристичному центрі у провінції Ганьсу. Змагання було зупинено, коли стало зрозуміло, що дехто зі 172 учасників зник з дистанції. Після цього почалася термінова рятувальна операція.

Забіг розпочався о 9:00 у суботу. Деякі учасники змагань були одягнені в шорти й футболки. Ті спортсмени, які вижили, розповіли, що прогноз передбачав сильний вітер і дощ, але у ньому не йшлося про ті екстремальні умови, які їм довелося пережити. Приблизно через три години після старту на гірську ділянку перегону налетів град, злива та штормовий вітер, що призвело до різкого зниження температури. Бігунка Мао Шужі розповіла агентству Reuters, що вона зійшла з дистанції і повернулася, коли побачила, що погода різко змінилася. На той момент Мао Шужі пробігла близько 24 км і ще не почала підйом у гори. Вона вирішила повернутися до готелю, бо вже мала досвід переохолодження під час змагань. Проте інші учасники продовжили марафон або вже не могли повернутися, бо опинилися у самому центрі стихії.

Багато бігунів заблукали на маршруті, оскільки погода вплинула на видимість. До пошукової операції було задіяно понад тисячу рятувальників, яким допомагали безпілотні апарати й радар-детектори. Операція тривала з ночі неділі на понеділок, оскільки подальше зниження температури ще більше ускладнило пошуки.

Смерть спортсменів викликала хвилю обурення громадськості в соціальних мережах Китаю. Цей гнів спрямовано на організаторів марафону й керівництво міського округу Байінь, де проходили змагання, оскільки вони не передбачили плану порятунку в разі надзвичайної ситуації.